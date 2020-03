Pensando nas pessoas que tiveram que parar de trabalhar para evitar a disseminação do novo coronavírus, a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) criou o Fundo de Combate à Propagação do Coronavírus e tem como meta estimular as arrecadações de recursos financeiros e alimentos.

Até esta terça-feira (24), já foram arrecadados 16% da meta, que atualmente é de R$ 16 milhões, mas pode ser ajustada de acordo com a necessidade. Apenas a indústria de alimentos goiana GSA doou R$ 500 mil, e foi também a primeira empresa a depositar a sua doação. Todos os recursos arrecadados serão destinados na compra de alimentos, itens de higiene e limpeza, álcool em gel, água e termômetros digitais.

A distribuição destes produtos e os beneficiados ainda são avaliadas pelo governo estadual, já que muitas entidades que apoiam a OVG estão paralisadas devido as recomendações dos órgãos de saúde. O número de pessoas beneficiadas também será definido de acordo com as doações recebidas. O trabalho de mobilização será intenso nos próximos dias, buscando o envolvimento da sociedade. Mas, é possível acompanhar a arrecadação por meio de “arrecadômetro”, que pode ser seguido pelo site - http://www.ovg.org.br/voluntariado/campanha/424242

Para promover e ampliar as doações, estão sendo criados pontos de coleta na capital e no interior.

Como ajudar?

Qualquer pessoa pode fazer doações para o Fundo, independente do valor ou ser pessoa física ou jurídica. Para ajudar nas doações podem ser realizadas transferências, cartão de crédito, boleto, débito em conta e por meio da Plataforma do Voluntariado (ovg.org.br/voluntariado), ou de produtos diversos.

Dados para a transferência bancária:

Razão Social: Organização das Voluntárias de Goiás

CNPJ: 02.106.664/0001-65

Dados bancários:

Banco Bradesco- 237

Agência 0244

Conta 45059-6