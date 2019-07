Cidades Campanha da ONU promove sensibilização sobre refugiados Agência das Nações Unidas quer mostrar que estas pessoas são como outras quaisquer

A Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) lançou no Brasil uma campanha com o tema #GenteDaGente para mostrar que os refugiados são pessoas como quaisquer outras.A agência diz que ainda existem mitos de que estas pessoas seriam “terroristas”, “fugitivos” ou que “roubarão os nossos empregos” e que a campanha pretende informar.Segundo o representante da Acnur no Bra...