Campanha da Fraternidade 2020 é lançada em Goiânia

A Campanha da Fraternidade de Goiânia 2020 foi lançada na manhã desta quarta-feira (26) no auditório da Cúria Metropolitana, no Setor Central, na capital. O arcebispo de Goiânia, d. Washington Cruz e seus bispos auxiliares, d. Levi Bonatto e d. Moacir S. Arantes participaram da solenidade, além do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e demais autoridades. ...