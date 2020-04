Uma campanha será lançada nesta quarta-feira (15) pela cooperativa financeira Sicoob UniCentro Brasileira em parceria com o Centro Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG) para arrecadar R$ 4,5 milhões. A intenção é que esse valor seja utilizado para adquirir 78 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no novo prédio do Hospital das Clínicas (HC).

A unidade de saúde já possui estrutura física concluída, mas ainda não possui mobília e equipamentos para iniciar suas atividades. O diretor- presidente da Sicoob UniCentro Brasileira Raimundo Nonato Leite Pinto vai falar sobre esse projeto com a imprensa na manhã desta quarta-feira (15), às 11h15, em uma entrevista on-line via aplicativo Teams.

O diretor diz que a campanha é oportunidade de apoiar o HC, que foi responsável pela formação de muitos médicos. Ele acrescenta que abrir uma nova unidade poderá contribuir ainda mais com o aprendizado de muitos outros profissionais. A cooperativa informa que tem mobilizado seus associados para contribuírem nessa iniciativa de cuidado e informa que também apoiará financeiramente.