Cidades Campanha arrecada brinquedos para crianças em Goiânia e Aparecida Doações podem ser feitas até o dia 14 de dezembro

Uma empresa de formação profissional em coach com unidade em Goiânia lançou uma campanha para arrecadar 1.200 brinquedos que serão doados para crianças carentes na capital e em Aparecida de Goiânia, município da região metropolitana. Trata-se do primeiro Natal Sistêmico Febracis, aberto à participação de qualquer cidadão. Brinquedos podem ser do...