Cidades Caminhonete roubada é apreendida com quase duas toneladas de maconha em Goiás Motorista tentou fugir, mas acabou capotando o veículo

Atualizado às 19h53 Duas toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO), na noite da última quarta-feira (24), em Chapadão do Céu, no Sudoeste do Estado. A droga foi apreendida na rodovia GO-206, em ação de patrulhamento tático do Comando de Policiamento Especializado (CPE). Três homens foram presos e uma caminhonete, modelo Toyota...