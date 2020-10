Cidades Caminhonete com sete pessoas bate em poste e causa morte de jovem de 20 anos em Indiara Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos outros acidentados

Uma jovem de 20 anos morreu durante a madrugada deste domingo (18) após se envolver em um acidente no Setor Jardim Primaveras, em Indiara, Município da Região Sul do Estado de Goiás. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Bruna Machado de Abreu estava em uma caminhonete, uma Frontier branca, que teria perdido o controle e batido em um poste. Ainda confor...