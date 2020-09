Cidades Caminhonete capota após bater em carro no cruzamento das Avenidas E e Jamel Cecílio Acidente não deixou vítimas e Polícia Militar prestou auxílio aos condutores

Uma caminhonete Toyota Hilux capotou depois de colidir contra um VW Fox na manhã deste sábado (12), no cruzamento das Avenidas E e Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, em Goiânia. O acidente não deixou nenhuma vítima. De acordo com a Polícia Militar, o acidente de trânsito aconteceu quando a caminhonete trafegava pela Avenida Jamel Cecílio, sentido oeste/leste, e o VW...