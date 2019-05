Cidades Caminhonete cai de ponte em Uruana e mulher e criança morrem Além dessas vítimas, havia mais três pessoas e outra criança de 2 anos no veículo

Uma mulher e um menino de 5 anos morreram após um acidente em uma ponte, na manhã deste sábado (25), na zona rural de Uruana, no Centro do Estado. A motorista passava pelo local quando perdeu o controle da caminhonete, bateu na pilastra de proteção e caiu em um córrego. De acordo com o Corpo de Bombeiros, além dessas vítimas havia mais três pessoas e outra crianç...