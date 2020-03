Cidades Caminhonete bate na traseira de caminhão parado e mata motorista em Anápolis Uma mulher de 72 anos e uma adolescente de 12 ficaram feridas

Um motorista de 73 anos morreu e uma mulher de 72 e uma adolescente de 12 ficaram feridas em um grave acidente, no início da noite desta quinta-feira (5) no km-443 da BR-153, em Anápolis, na região Central de Goiânia. As vítimas estavam em uma caminhonete Hyundai /HR LDB quando bateram na traseira de um caminhão, que estragou e estava parado na via. No local não ha...