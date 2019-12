Cidades Caminhonete bate em caminhão e capota na BR-153, em Rialma; duas pessoas morrem Uma tentativa malsucedida de ultrapassagem ocasionou o acidente

Atualizada às 13h49 Duas pessoas morreram em um acidente, na manhã deste domingo (22), no Km 304 da BR-153, em Rialma, na região do Vale do São Patrício. As vítimas, uma mulher de 56 anos e o neto dela, de 3 anos, que estavam em uma caminhonete que tentou uma ultrapassagem malsucedida a uma carreta extensa, segundo as informações da Polícia Rodoviária...