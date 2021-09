Cidades Caminhoneiros se manifestam em trecho da BR-153 e da GO-020 em Goiás nesta quinta-feira (9) Em Uruaçu, no Norte goiano, carros de passeio, cargas perecíveis, emergências e transporte de passageiros estão passando normalmente

Atualizada às 11h19. Caminhoneiros manifestam em um trecho da BR-153, em Uruaçu, no Norte goiano, e no quilômetro 40, da GO-020, na manhã desta quinta-feira (9), em Goiás. Os atos são a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Nos dois locais, os caminhoneiros seguem concentrados, não há interdição ...