Cidades Caminhoneiro suspeito de atirar no rosto da ex se apresenta à polícia em Goiânia Além de atirar na ex-mulher, o homem matou um homem que tinha curtido uma foto dela nas redes sociais

O caminhoneiro suspeito de matar um homem que curtiu uma foto da ex-companheira dele nas redes sociais e atirar no rosto dela em Nova Crixás, no Norte do Estado, se apresentou neste domingo (16) na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), em Goiânia. O homem confessou ter baleado as vítimas e alegou ciúmes como motivação dos crimes. A delegada Jocela...