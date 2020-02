Cidades Caminhoneiro perde controle da direção e tomba na GO-241, em Goiás Motorista foi resgatado com ferimentos e encaminhado para o Hospital Municipal de Mutunópolis

Um motorista ficou ferido na manhã desta sexta-feira (21) após o caminhão que ele dirigia tombar na GO-241, no município de Mutunópolis, a 385 quilômetros de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava leite e, após o motorista perder o controle da direção, saiu da pista e capotou as margens da rodovia. A vítima ficou presa entre as ferragens por ce...