Cidades Caminhoneiro morre em acidente na BR-153, em Hidrolândia Motorista perdeu o controle do veículo e tombou, informou a Polícia Rodoviária Federal

Um motorista de caminhão, carregado com barras de ferro, morreu em um acidente, na manhã desta segunda-feira (24), no KM-548, na BR-153, em Hidrolândia, na região metropolitana da capital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima perdeu o controle do veículo e tombou. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A rodovia está t...