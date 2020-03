Cidades Caminhoneiro morre após colidir com carreta e cair de ponte do Ribeirão São Tomaz Devido ao impacto, o motorista foi esmagado pela carga; neste sábado (7) a pista da BR-452 deve ser novamente interditada para retirada do veículo que carregava soja

Um caminhoneiro morreu na tarde de sexta-feira (6), no KM-20, da BR 452, em Rio Verde, no sudoeste goiano, após bater em outro veículo e cair da ponte do Ribeirão São Tomaz. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor colidiu com uma carreta carregada de bebidas que seguia sentido Itumbiara - Rio Verde. Devido ao impacto, o veículo que transportava soja c...