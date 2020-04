Cidades Caminhoneiro cai com veículo dentro de rio na GO-060 Motorista foi encaminhado inconsciente para o Hugo

O motorista de um caminhão caiu com o veículo dentro de um rio, na manhã deste sábado (18), no km 36 da GO-060, próximo ao município de Santa Bárbara de Goiás, a 52 quilômetros de Goiânia. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer o resgate da vítima, que foi encaminhada inconsciente para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A Polícia Milita...