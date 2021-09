Cidades Caminhoneiro bate recorde de embriaguez ao volante no feriado e é preso em Anápolis Motorista preso seguia para Goiânia quando pensava que estava indo para Brasília

Um homem de 43 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (06) na BR-060, em Anápolis, Região Central de Goiás, após bater o recorde embriaguez ao volante registrado nesse feriado. O caminheiro conduzia um veículo carregado de melancia que seguia de Uruana e tinha como destino Brasília. O homem trafegava no sentido Goiânia e disse que achava estar indo no sentido da c...