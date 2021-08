Um motociclista de 40 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na BR-153, em Aparecida de Goiânia, no fim da tarde de terça-feira (3). O motorista fugiu do local e não foi encontrado até o momento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), motociclista e o veículo de grande porte trafegavam pela faixa de aceleração para acessar a pista principal após realizarem um retorno na rodovia. Neste momento, o caminhão colidiu na traseira da motocicleta, que estava à frente, arrastando a moto por quatro metros.

Conforme apurou a polícia, o motociclista trabalhava como vigilante em uma empresa na região e estava saindo do serviço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. , a polícia técnico-científica compareceu no local para realizar a perícia e o caminhão foi apreendido e levado para o 4º DP de Aparecida de Goiânia.