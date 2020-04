Cidades Caminhoneiro é preso suspeito de agredir a mulher em Rio Verde Vítima estava com uma criança de colo e se trancou em um banheiro para se proteger

Um caminhoneiro de 37 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (8), suspeito de agredir a companheira de 27 em um posto de combustível às margens da BR-060, em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás. O detido agrediu a vítima com diversos socos e chutes. Ela estava com uma criança de colo e correu para dentro de um banheiro no posto para tentar se proteger. A Políci...