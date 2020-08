Cidades Caminhoneiro é flagrado transportando 250 kg de maconha na GO-080, em Goiás O entorpecente estava escondido em várias caixas em cima do teto, na parte de baixo do caminhão e na cabine

Um caminhoneiro foi preso, na madrugada desta segunda-feira (24), transportando cerca de 250 quilos de maconha escondida no veículo na GO-080 enquanto voltava de São Paulo com destino ao Pará. A droga estava escondida em várias caixas em cima do teto, na parte de baixo do caminhão e na cabine. O homem foi abordado por policiais do Grupo de Rádio Patrulhamento Aéreo ...