Cidades Caminhoneiro é flagrado dirigindo embriagado em Alexânia Motorista de 60 anos foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Águas Lindas de Goiás

Um caminhoneiro, de 60 anos, que dirigia embriagado, foi preso na noite desta quarta-feira (16), em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele atropelou os cones que sinalizavam a área da Unidade Operacional da corporação, na BR-060, no Recanto das Emas (DF). De acordo com a PRF, ele arrastou os sinalizadores por 38...