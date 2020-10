Cidades Caminho até o crime que culminou na morte do jovem Murilo ainda é mistério Corpo de rapaz de Itapuranga foi achado, agora falta descobrir o que houve entre Ceres e Anápolis em intervalo de 3 horas

Depois de nove dias de procura, o corpo do jovem Murilo Ramos de Souza, de 25 anos, foi encontrado por acaso em uma fazenda de milho entre a área urbana de Anápolis e o distrito de Joanápolis na manhã desta segunda-feira (5), a cerca de 60 km de Goiânia. Ele desapareceu na noite do dia 26 de setembro depois de sair de Itapuranga com o Hyundai IX35 da mãe para ir enco...