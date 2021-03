Cidades “Caminhamos para o colapso”, diz secretário municipal de Saúde de Goiânia Taxa de ocupação de UTIS na capital bateu 99% nesta segunda-feira (8)

Nesta segunda-feira (8), primeiro dia de prorrogação com alterações do decreto municipal de Goiânia, a capital apresentou 99% de ocupação em leitos de enfermaria e unidade de terapia intensiva (UTI). Entre os diversos problemas que se repetem nas últimas semanas: demora no tempo de espera por uma UTI no município, sobrecarga no transporte de pacientes dos Centros de ...