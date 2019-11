Cidades Caminhão tomba na GO-020 e derruba 30 mil litros de etanol; substância atinge afluente do Meia Ponte Acidente aconteceu em uma área da rodovia que estava em obras, com trânsito proibido

Um caminhão que transportava etanol tombou na GO-020, em Senador Canedo, região Metropolitana de Goiânia, e derrubou cerca de 30 mil litros do combustível, na noite desta terça-feira (26). Parte da substância atingiu o córrego Vargem Bonita, um afluente do Rio Meia Ponte, e consequentemente pode afetar a vegetação e animais da região. Segundo informações do Corpo ...