Cidades Caminhão tomba na BR-060, em Jataí e condutora fica presa às ferragens Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (29) sentido Rio Verde-Jataí

Uma mulher ficou ferida, na madrugada desta quarta-feira (29), após perder o controle da direção e tombar um caminhão baú no Km 451 da BR-060, em Jataí. A mulher seguia sentido Rio Verde – Jataí e tombou no canteiro central da via. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 2h30 e precisou cortar o para-brisas para retirar a vítima. A mulher estava presa na cab...