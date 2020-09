Cidades Caminhão tomba em Goianápolis e homem que estava no compartimento de carga morre ao ser arremessado Outras pessoas que estavam no mesmo local também ficaram feridas e foram levadas para unidades de saúde

Um homem de 30 anos morreu e outros ficaram feridos após serem arremessados de um caminhão na BR-060, em Goianápolis. O veículo trafegava no sentido Anápolis/Goiânia, quando o condutor perder o controle da direção. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (18), no Km 114. Às 14h a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda estava atendendo a ocorrência no local. O caminh...