Cidades Caminhão tomba e interditada parcialmente trecho da BR-020, em Formosa Trânsito foi desviado para o acostamento no sentido Luziânia e não há registro de congestionamento

Um caminhão tombou na tarde deste domingo (16) e desde então o KM-74, da BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal está parcialmente interditada. Não houve feridos. O trânsito foi desviado para o acostamento no sentido Luziânia e não há registro de congestionamento. A previsão é que o caminhão seja removido da pista nesta segunda-feira (17), mas ainda não há...