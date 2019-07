Cidades Caminhão tomba e interdita trecho da BR-060, em Abadiânia Motorista estava com outros dois passageiros quando perdeu o controle do veículo e tombou na rodovia, informou a Polícia Rodoviária Federal

A BR-060, na altura do KM-53, em Abadiânia, na região Central do Estado, está interditada, desde o fim da madrugada desta quarta-feira (17), por conta de um caminhão tombado na pista. Isso pra quem vai sentido Anápolis, no Centro do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista estava com outros dois passageiros quando perdeu o controle do veículo e...