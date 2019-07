Cidades Caminhão tomba e interdita parcialmente trecho da BR-153, em Porangatu Parte da carroceria do veículo ocupa parte de uma das pistas

Atualizada às 10h05. O km 107, da BR-153, em Porangatu, na região norte do Estado, está parcialmente interditado, na manhã desta quinta-feira (4). O bloqueio para quem segue sentido Goiânia ocorre devido um caminhão carregado com carne que tombou na via e parte da carroceria ocupa uma das pistas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um carro de pa...