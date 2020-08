Cidades Caminhão tomba e interdita parcialmente a GO-020, próximo a Cristianópolis Informações preliminares dão conta que ninguém se feriu

Um caminhão tombou na manhã deste sábado (29) na GO-020, no km 81, sentindo Pires do Rio-Goiânia, perto de Cristianópolis, e segue interditando parcialmente a rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, as equipes pediram reforços para retirar o veículo do local. Informações preliminares dão conta de que ninguém ficou ferido. As causas do acidente ainda não fo...