Cidades Caminhão tomba e descarte de carne e ossos de abatedouro se espalha pela GO-070, em Itauçu Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (10) e Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer limpeza da via

Um caminhão carregado com carne e ossos, que seriam descarte de um abatedouro, tombou na madrugada desta quinta-feira (10), na GO-070, em Itauçu. No momento do acidente, um carro de passeio e um guincho que passavam pelo local derraparam nos resíduos, perderam o controle da direção e colidiram. Apesar dos acidentes, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros foi acionado p...