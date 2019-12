Cidades Caminhão tomba e bloqueia parcialmente a GO-070, em Goiânia Interdição parcial é para quem vai sentido a Avenida Anhanguera

Atualizada às 9h45. Um caminhão carregado com laranjas tombou, na madrugada desta terça-feira (3), na rotatória da GO-070, na altura do quilômetro 1, no Setor Santos Dumont, em Goiânia. O acidente deixou o trânsito congestionado no sentido Padre Pelágio. A carga de laranja atingiu uma das grades metálicas do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siq...