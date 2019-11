Cidades Caminhão roubado com 15 mil litros de óleo diesel é apreendido no Norte de Goiás Crime que deu origem a diligências policiais, realizadas em Anápolis, Porangatu e Estrela do Norte, ocorreu na última sexta-feira (8). Motorista e proprietários de empresa transportadora foram conduzidos à delegacia

Um caminhão com 15 mil litros de óleo diesel S-10 foi apreendido na noite desta segunda-feira (11), no município de Estrela do Norte, a 360 km de Goiânia. A Polícia Civil (PC) de Goiás suspeita que o produto seja oriundo de crime cometido na última sexta-feira (8), quando o veículo foi roubado. O valor da carga é estimado em R$ 200 mil. A apreensão foi feita durant...