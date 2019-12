Cidades Caminhão puxa fios e poste de energia elétrica tomba no Setor Serrinha, em Goiânia Pista está parcialmente interditada para quem segue sentido a Rua 1112

Um poste de energia elétrica tombou, na manhã desta segunda-feira (9), após os fios serem puxados por um caminhão na Rua Rui Barbosa com a Avenida T-4, no setor Serrinha, em Goiânia. A pista está parcialmente interditada para quem segue sentido a Rua 1112. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros está no local para retirar a fiação espalhada na via. Os comerciantes da reg...