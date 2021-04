Cidades Caminhão pega fogo em galpão no Conjunto Caiçara, em Goiânia Ninguém ficou ferido no incidente, mas o Corpo de Bombeiros precisou de mil litros de água para conter o incêndio

Na tarde deste domingo (4) uma equipe do Corpo de Bombeiros da capital precisou atuar em um galpão, no Conjunto Caiçara, região Leste de Goiânia, onde um caminhão estacionado na garagem começou a pegar fogo. Ninguém ficou ferido no incidente. O incêndio, conforme a corporação, estava concentrado no veículo e foi extinto antes que se alastrasse para outros caminh...