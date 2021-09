Cidades Caminhão pega fogo dentro da Ceasa, em Goiânia; veja vídeo Veículo estava carregado de palha e situação assustou quem estava no local

Um caminhão carregado de palha pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira (20) dentro das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO), no setor Jardim Guanabara, em Goiânia. Como é possível ver em uma filmagem enviada por um leitor, o condutor ainda faz algumas manobras com o veículo mesmo em chamas, próximo de outros veículos, o que assustou quem estava...