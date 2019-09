Cidades Caminhão fica preso em galhos de árvores no setor Leste Universitário, em Goiânia Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (3) e via está interditada

Um caminhão baú ficou preso entre galhos de uma árvore na 1º Avenida, no Setor Leste Universitário, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (3). O local permanecia interditado às 10h38 e, segundo o condutor do veículo, ele foi tentar desviar de uma van que estava estacionada. O baú do caminhão ficou completamente destruído na parte superior e na lateral esquerda e agora, o...