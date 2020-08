Cidades Caminhão fica preso em estrutura metálica na Avenida Independência, em Goiânia O veículo é de São Paulo e o motorista estava sendo orientado por GPS

Um caminhão ficou preso no início da manhã desta sexta-feira (14) na estrutura metálica que sinaliza o limite da altura da ponte da Avenida Independência, na Marginal Botafogo, no sentido Sul-Norte, em Goiânia. O veículo é de São Paulo e o motorista estava sendo orientado por GPS. Ele disse que a sinalização no local não foi suficiente para evitar o problema e ao t...