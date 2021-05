Cidades Caminhão da Prefeitura de Itaberaí colide com placa após cabine se soltar Servidor da Prefeitura que conduzia veículo foi socorrido pelo SAMU e teve ferimentos leves

Um caminhão da Prefeitura de Itaberaí colidiu com uma placa de uma empresa, na GO-156, perímetro urbano do município. O acidente aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (24). O motorista, Juvenil Salomé dos Santos, de 61 anos, que ficou preso às ferragens, foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Itaberaí (HMI), onde s...