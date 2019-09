Cidades Caminhão da prefeitura de Goianira tomba na GO-070 e motorista fica ferido Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (5) e vítima foi encaminhada a uma unidade de Saúde

O motorista de um caminhão da prefeitura de Goianira ficou ferido após o veículo tombar na GO 070, na manhã desta quinta-feira (05). O caminhão estava carregado com coqueiros quando o condutor perdeu o controle da direção. Ele sofreu ferimentos pelo corpo, mas estava consciente, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade de Saúde do município. A...