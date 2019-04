Vida Urbana Caminhão da dupla Rio Negro e Solimões faz “L” na GO-309, em Caldas Novas, e atinge carro De acordo com informações repassadas pelos bombeiros, chovia no momento e uma pessoa que estava no veículo de passeio ficou ferida

O caminhão da dupla sertaneja Rio Negro e Solimões se envolveu em um acidente no fim da manhã deste sábado (6), na GO-309, em Caldas Novas. De acordo com informações repassadas pelos bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva e o caminhão fez um 'L' na pista, atingindo um Voyage que vinha no sentido contrário. Chovia no momento do acidente...