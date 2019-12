Cidades Caminhão com 200 caixas de agrotóxicos contrabandeados é apreendido em Goiânia De acordo com a Polícia Militar, motorista, que foi preso, afirmou que mercadoria veio do Paraguai e seria entregue na capital

Um caminhão carregado com 200 caixas de agrotóxicos contrabandeados foi aprendido na tarde desta segunda-feira (2), em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar de Goiás, a mercadoria veio do Paraguai e foi avaliada em R$ 200 mil. Segundo a corporação, o motorista, que foi preso, afirmou que uma pessoa receberia os produtos em um posto de combustíveis da capital. O caso...