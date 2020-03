Cidades Caminhão com 14 mil cigarros contrabandeados é apreendido em Panamá Ao perceber que seria preso após abordagem policial, o condutor saiu correndo e se escondeu em um matagal, mas foi encontrado pela polícia. Carga foi avaliada em R$ 700 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da noite deste sábado (7) na BR-153, em Panamá, região sul de Goiás, um caminhão baú carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai. Ao verificar o veículo, os agentes encontraram o compartimento de carga carregado com aproximadamente 14 mil pacotes de cigarros, todos de origem estrangeira. A carga foi avaliada e...