Caminhão-cegonha com 11 carros bate em pedágio e pega fogo em Goiás; veja vídeo

Atualizada às 11h51. Um caminhão-cegonha, que carregava 11 carros, pegou fogo após bater contra a estrutura da praça de pedágio, na noite desta terça-feira (25), no km 553, na BR-153, em Professor Jamil, na região Sul de Goiás. Chovia no momento do acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta saiu de São Paulo e seguia para Brasília quan...