Cidades Caminhão carregado de melancias tomba na BR-153, em Professor Jamil De acordo com a PRF, população levou grande parte da carga que caiu sobre a pista

Um caminhão carregado com melancia capotou na tarde desta segunda-feira (17), no KM 560 da BR 153, em Professor Jamil, cidade a 69 quilômetros de Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), como o caminhão tombou no acostamento da pista, ele só será retirado na terça-feira (18) pela manhã. Além disso, a PRF explicou que a população saqueou parte da car...