Cidades Caminhão carregado de madeira tomba na GO-060, em Trindade Apesar do susto, não há feridos

Um caminhão carregado de madeira tombou no início da tarde desta quarta-feira (11) na rodovia estadual GO-060, em Trindade, na região metropolitana da capital. Apesar do susto, não há feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e realizou procedimentos de segurança da via até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, que tem trabalhado para organi...