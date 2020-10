Cidades Caminhão carregado de madeira tomba na BR-020 e deixa pista interditada, em Formosa Rodovia precisou ser fechada nos dois sentidos por duas vezes. PRF liberou a via no início da tarde

Um caminhão carregado de madeira tombou na BR-020, no Distrito de Bezerra, em Formosa, na manhã desta quinta-feira (22). O acidente registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) não teve vítima, mas bloqueou a via nos dois sentidos. Após primeira tentativa de retirar as madeiras da rodovia, a equipe da PRF chegou a liberar os trecho, mas precisou de novo bloque...