Caminhão carregado de etanol pega fogo após colisão na GO-020

Um caminhão carregado com etanol pegou fogo na tarde desta terça-feira (4) depois de ser atingido na parte traseira por outro veículo. O acidente de trânsito ocorreu na GO-020 e os envolvidos não se feriram. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local, apagou as chamas e fez o resfriamento do tanque, evitando maiores transtornos. A equipe agora aguarda a empr...