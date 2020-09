Cidades Caminhão carregado de capim seco pega fogo na BR-452, em Itumbiara Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas também atingiram a vegetação próxima

Um caminhão carregado de capim seco para ração animal pegou fogo na tarde de terça-feira (29), na BR-452, em Itumbiara, no sul de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local foi constatado que as chamas já haviam consumido todo o veículo. Os bombeiros fizeram o resfriamento do tanque de combustível e quando o fogo foi contido, foi fe...